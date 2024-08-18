Туристы потерялись в горах Алматинской области

В Талгарском районе Алматинской области двое 30-летних мужчин поднялись в горы, но не смоги самостоятельно сориентироваться на местности и обратились за помощью к спасателям, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"Несмотря на темное время суток и штормовой ветер, поваливший деревья, оперативная группа Республиканского оперативно-спасательного отряда отыскала туристов в Котырбулакском ущелье и сопроводила их в безопасное место", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в медицинской помощи туристы не нуждались.