Туристы на трёх грузовиках застряли посреди реки в Жетысу

Спасатели области Жетысу пришли на помощь туристам, которые неудачно попытались пересечь реку на грузовиках, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Инцидент произошёл в ущелье Кора, в 70 км от города Текели. Спасатели оперативно-спасательного отряда МЧС вызволили четверых человек.

"Как выяснилось они на трёх грузовых автомобилях, хотели переехать через реку и застряли. Также были переправлены через реку 30 человек, которые в составе туристической группы возвращались из водопада Бурхан-булак", — говорится в сообщении.

Все спасенные были доставлены в Текели, в медицинской помощи они не нуждались.