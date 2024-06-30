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Туристы на трёх грузовиках застряли посреди реки в Жетысу

Сегодня, 20:19
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 20:19
Сегодня, 20:19
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Фото: МЧС РК

Спасатели области Жетысу пришли на помощь туристам, которые неудачно попытались пересечь реку на грузовиках, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Инцидент произошёл в ущелье Кора, в 70 км от города Текели. Спасатели оперативно-спасательного отряда МЧС вызволили четверых человек. 

"Как выяснилось они на трёх грузовых автомобилях, хотели переехать через реку и застряли. Также были переправлены через реку 30 человек, которые в составе туристической группы возвращались из водопада Бурхан-булак", — говорится в сообщении.

Все спасенные были доставлены в Текели, в медицинской помощи они не нуждались.

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