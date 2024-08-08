Туристы из Казахстана попали в ДТП в Турции
Сегодня, 18:25
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Сегодня, 18:25Сегодня, 18:25
125Фото: pxhere.com
Туристы из Казахстана и России попали в ДТП недалеко от города Милас в Турции. Микроавтобус, на котором они ехали рано утром, столкнулся с эвакуатором, передаёт BaigeNews.kz.
Инцидент прокомментировали в МИД РК.
"Произошло ДТП с участием микроавтобуса, в котором находились иностранные туристы, в том числе четверо граждан Казахстана. По информации консула РК, с нашими соотечественниками всё в порядке, медицинская помощь не требуется. Все они сейчас находятся в гостинице", - сообщили в МИД.
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