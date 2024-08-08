  • 8 Августа, 19:43
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Туристы из Казахстана попали в ДТП в Турции

Сегодня, 18:25
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 18:25
Сегодня, 18:25
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Фото: pxhere.com

Туристы из Казахстана и России попали в ДТП недалеко от города Милас в Турции. Микроавтобус, на котором они ехали рано утром, столкнулся с эвакуатором, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент прокомментировали в МИД РК.

"Произошло ДТП с участием микроавтобуса, в котором находились иностранные туристы, в том числе четверо граждан Казахстана. По информации консула РК, с нашими соотечественниками всё в порядке, медицинская помощь не требуется. Все они сейчас находятся в гостинице", - сообщили в МИД.

 

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