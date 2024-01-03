Туристский взнос для иностранцев отменили в Казахстане

Теперь прибывающим в Казахстан иностранцам больше не нужно будет платить от 690 до 1726 тенге в качестве туристского взноса, передаёт BaigeNews.kz.

В Правила уплаты туристского взноса для иностранцев внесены поправки. Теперь в местах размещения к туристскому взносу применяется ставка в размере 0% от стоимости пребывания.

Отметим, ранее в Казахстане действовали фиксированные ставки bed tax в размере от 0,2 до 0,5 МРП (от 690 до 1726 тенге).

Также из правил исключены пункты, предусматривающие повышение или понижение ставки в случае увеличения или снижения потока туристов.