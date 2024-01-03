Туристский взнос для иностранцев отменили в Казахстане
Сегодня, 11:23
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Сегодня, 11:23Сегодня, 11:23
123Фото: baigenews.kz
Теперь прибывающим в Казахстан иностранцам больше не нужно будет платить от 690 до 1726 тенге в качестве туристского взноса, передаёт BaigeNews.kz.
В Правила уплаты туристского взноса для иностранцев внесены поправки. Теперь в местах размещения к туристскому взносу применяется ставка в размере 0% от стоимости пребывания.
Отметим, ранее в Казахстане действовали фиксированные ставки bed tax в размере от 0,2 до 0,5 МРП (от 690 до 1726 тенге).
Также из правил исключены пункты, предусматривающие повышение или понижение ставки в случае увеличения или снижения потока туристов.
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