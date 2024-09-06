  • 6 Сентября, 15:45
  • BAIGENEWS

Туристский потенциал, выборы акимов: эксперт о Послании президента

Сегодня, 15:15
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Акорда Сегодня, 15:15
Сегодня, 15:15
88
Фото: Акорда

Политолог Асхат Касенгали прокомментировал Послание президента, особо отметив "месседжи" о выборности акимов и развитии туристского потенциала, передаёт BaigeNews.kz.

"По туризму было сказано, что полностью модернизированы взлётно-посадочные полосы в Балхашской и Алакольской зонах отдыха. Теперь для повышения туристического потенциала Катон-Карагайского, Зайсанского регионов поручено построить аэропорты с качественной дорожной инфраструктурой", - написал политолог на своей странице в Facebook.

По поводу увеличения количества лесных массивов президент сказал, что в рамках государственного природного резервата "Семей орманы" имеется семенной сад. Это единственный в Центральной Азии комплекс по выращиванию саженцев, отвечающий передовым международным требованиям. Проект должен быть реализован и в других лесных районах, отметил политолог.

"Место каждого дерева уникально. Я видел проект, в рамках которого сажают саксаул в Арале. Такие проекты нужны в каждом регионе. Конечно, растения должны соответствовать климату региона", - отметил Асхат Касенгали.

Политолог также считает, что процесс выборности акимов нуждается в некоторых изменениях.

"Процесс выборов акимов сёл нужно немного изменить. Я видел несколько выборов сельских акимов. Несмотря на то, что не так много говорят о принадлежности к тому или иному роду, но на выборах это было хорошо заметно. Я видел, что голосовали не по квалификации кандидата, а по роду. Я не знаю, как проходят сельские выборы на севере страны, но нужно посмотреть и проанализировать", - написал политолог.

Самое читаемое

Наверх