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МЧС РК Сегодня, 05:24
206
Сегодня, 05:24
206
Фото: МЧС РК

Туристов просят воздержаться от походов в горы Алматы

Туристов просят воздержаться от походов в горы Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС города. 

Там 10 февраля ожидается снегопад, а порывы ветра могут достигать 23-28 метров в секунду. 

ДЧС Алматы убедительно просит туристов, которые будут в этот день в горах, соблюдать все меры безопасности. В случае необходимости, нужно звонить по номеру: 112, 109 или 8 (727) 372 -15-60 (дежурно-диспетчерское отделение РОСО МЧС РК).

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#туризм #непогода #снегопад #горы #Алматы
BaigeNews.kz
Сегодня, 05:24
206
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