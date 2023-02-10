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Сегодня, 05:24
206
206Фото: МЧС РК
Туристов просят воздержаться от походов в горы Алматы
Туристов просят воздержаться от походов в горы Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС города.
Там 10 февраля ожидается снегопад, а порывы ветра могут достигать 23-28 метров в секунду.
ДЧС Алматы убедительно просит туристов, которые будут в этот день в горах, соблюдать все меры безопасности. В случае необходимости, нужно звонить по номеру: 112, 109 или 8 (727) 372 -15-60 (дежурно-диспетчерское отделение РОСО МЧС РК).
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