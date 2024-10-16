Туристов принудительно выдворили из Казахстана

Туристов из Пакистана выдворили из страны полицейские в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники миграционной службы столицы выявили пятерых иностранцев, нарушивших законодательство. Установлено, что пакистанцы прибыли в Астану по туристической визе, но в установленный срок не выехали из страны.

Полицейские отправили туристов на родину авиарейсом.

С 14 по 18 октября в Казахстане проводят ОПМ “Нелегал”, направленное на обеспечение общественного порядка на улицах и в общественных местах, а также на выявление и пресечение незаконной миграции. С начала операции полицейскими выявлено 217 иностранных граждан и 27 граждан Казахстана, нарушивших миграционное законодательство. 23 иностранца выдворены за пределы страны.



