Туристов почти сутки искали в горах в Алматинской области
Сегодня, 22:46
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Сегодня, 22:46Сегодня, 22:46
71Фото: скриншот
В Алматинской области спасатели МЧС пришли на помощь туристам, потерявшимся в горах, передаёт BaigeNews.kz.
11 августа двое молодых людей в возрасте 22-25 лет, один из которых гражданин России, вышли в горный поход в сторону Большого Алматинского пика. Из-за незнания маршрута они сбились с тропы, заблудились и обратились за помощью по номеру 112.
Оперативная группа Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС РК вела поиски у подножья Большого Алматинского пика. И лишь 12 августа обнаружила туристов у бастионов, с восточной стороны вершины, выше реки Игузек, на высоте 2 700 метров.
Спасатели спустили туристов с гор и благополучно передали родителям. Молодые люди в медицинской помощи не нуждались.
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