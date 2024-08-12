  • 12 Августа, 23:14
  • BAIGENEWS

Туристов почти сутки искали в горах в Алматинской области

Сегодня, 22:46
АВТОР
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скриншот Сегодня, 22:46
Сегодня, 22:46
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Фото: скриншот

В Алматинской области спасатели МЧС пришли на помощь туристам, потерявшимся в горах, передаёт BaigeNews.kz

11 августа двое молодых людей в возрасте 22-25 лет, один из которых гражданин России, вышли в горный поход в сторону Большого Алматинского пика. Из-за незнания маршрута они сбились с тропы, заблудились и обратились за помощью по номеру 112. 

Оперативная группа Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС РК вела поиски у подножья Большого Алматинского пика. И лишь 12 августа обнаружила туристов у бастионов, с восточной стороны вершины, выше реки Игузек, на высоте 2 700 метров. 

Спасатели спустили туристов с гор и благополучно передали родителям. Молодые люди в медицинской помощи не нуждались.

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