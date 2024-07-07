Туристов на внедорожнике унесло течением в Жетысу

Спасатели области Жетысу пришли на помощь туристам, которые попытались пересечь реку на внедорожнике, но их унесло сильным течением, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"В Ескельдинском районе, в ущелье Кора, что в 28 км от города Текели, спасатели спустили с горы двоих мужчин. Спасённые были доставлены в Текели, в медицинской помощи не нуждались", — говорится в сообщении.