Туристов на внедорожнике унесло течением в Жетысу
Сегодня, 15:37
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Сегодня, 15:37Сегодня, 15:37
70Фото: иллюстрация KorovikovP/drive2.ru/
Спасатели области Жетысу пришли на помощь туристам, которые попытались пересечь реку на внедорожнике, но их унесло сильным течением, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"В Ескельдинском районе, в ущелье Кора, что в 28 км от города Текели, спасатели спустили с горы двоих мужчин. Спасённые были доставлены в Текели, в медицинской помощи не нуждались", — говорится в сообщении.
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