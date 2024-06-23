Туристов из Казахстана подозревают в поджоге леса на греческом острове — СМИ

Крупный пожар вспыхнул на острове Гидра, в единственном в Греции сосновом лесу. Предположительно, его причиной стал фейерверк, который с яхты запустили отдыхающие, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на греческое издание Tovima

Между тем, береговая охрана арестовала 13 членов экипажа мегаяхты "Персифона", все они граждане Греции. Их обвиняют в разжигании пожара по неосторожности, причинившего значительный ущерб.

При этом, как сообщают СМИ, мегаяхту арендовала группа из 17 отдыхающих из Казахстана. Были ли предъявлены обвинения кому-либо из пассажиров, пока неизвестно.

Остров Гидра, расположенный у восточного побережья провинции Пелопоннес, известен как исторический и живописный остров, представляющий собой, по сути, скалу, с очень небольшим количеством растительности и только одним главным поселением, куда не допускаются транспортные средства.

Сотрудники отдела пожарной охраны по борьбе с поджогами также взяли показания на борту судна у членов экипажа и пассажиров, требуя, среди прочего, предоставить договор аренды на конкретное путешествие и выяснить, знал ли владелец яхты о наличии фейерверков на борту.

Кроме того, власти запросили лицензию на запуск фейерверков, которая, как выяснилось, отсутствовала. Также неизвестно, где и когда была приобретена пиротехника.

Издание отмечает, что большая часть Греции сейчас находится в режиме повышенной готовности из-за погодных условий, способствующих возникновению лесных пожаров, ежегодного летнего бедствия в стране восточного Средиземноморья.

По словам мэра Гидры Гиоргоса Кукудакиса, инцидент произошел днем ранее, поздно вечером в пятницу, около полуночи, когда на отдаленной сосновой поляне вспыхнуло пламя.

Добровольческое пожарное подразделение оперативно прибыло в труднодоступный район на лодке, несмотря на бурное море. Благодаря дополнительной воздушной поддержке, прибывшей рано утром, им удалось взять лесной пожар под контроль.

Ранее туриста из Казахстана задержали в Помпеях по подозрению в вандализме. Мужчину обвиняют в том, что он написал слово ALI на стене Дома Цеев II века до нашей эры.