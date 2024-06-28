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Туристов будут штрафовать за 750 евро за мочеиспускание в Средиземное море

Сегодня, 21:58
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 21:58
Сегодня, 21:58
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Фото: pxhere.com

В Испании введут штраф в 750 евро для туристов, справляющих нужду в море, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на The Independent.

Правило "не мочиться в море" будет распространяться на 25 пляжей муниципалитета Малаги.

Городской совет Марбельи утвердил правило в рамках усилий по ограничению ущерба, причиняемого большим потоком туристов в летний сезон.

Ранее, согласно закону 2004 года, купальщикам, совершившим аналогичные нарушения, грозил штраф в размере до 300 евро.

Как дежурные спасатели будут выявлять виновных для взыскания штрафа, не поясняется.

В рамках усилий по повышению безопасности на пляжах в регионе Малаги также будут запрещены игры с мячом в воде, резервирование зон с зонтиками и проведение общественных мероприятий без предварительного разрешения.

Курение на испанских пляжах не запрещено, однако туристы, уличённые в разбрасывании окурков или пищевых отходов, рискуют получить штраф.

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