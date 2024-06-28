Туристов будут штрафовать за 750 евро за мочеиспускание в Средиземное море

В Испании введут штраф в 750 евро для туристов, справляющих нужду в море, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на The Independent.
Правило "не мочиться в море" будет распространяться на 25 пляжей муниципалитета Малаги.
Городской совет Марбельи утвердил правило в рамках усилий по ограничению ущерба, причиняемого большим потоком туристов в летний сезон.
Ранее, согласно закону 2004 года, купальщикам, совершившим аналогичные нарушения, грозил штраф в размере до 300 евро.
Как дежурные спасатели будут выявлять виновных для взыскания штрафа, не поясняется.
В рамках усилий по повышению безопасности на пляжах в регионе Малаги также будут запрещены игры с мячом в воде, резервирование зон с зонтиками и проведение общественных мероприятий без предварительного разрешения.
Курение на испанских пляжах не запрещено, однако туристы, уличённые в разбрасывании окурков или пищевых отходов, рискуют получить штраф.