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Туристку спасли в горах Заилийского Алатау

Сегодня, 09:22
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Туристку спасли в горах Заилийского Алатау Сегодня, 09:22
Сегодня, 09:22
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3 ноября во время похода группы из пяти туристов в Каскеленское ущелье, гор Заилийского Алатау, одной участнице группы стало плохо, передаёт BaigeNews.kz. Так как связи не было и в группе были пожилая женщина и дети, старшему группы пришлось оставить девушку которая не могла самостоятельно ходить, чтобы спустить их и вызвать спасателей МЧС на помощь.

Спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС добравшись до спустившихся к парковке заявителей приступила к поиску пострадавшей по указанным координатам. Поисковые работы проходили более 16 часов.

 По нахождению пострадавшей спасатели оказали ей первую помощь при переохлаждении и спустили её к ожидающим на парковке родственникам.

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