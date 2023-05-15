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triptokyrgyzstan.com Сегодня, 03:40
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Сегодня, 03:40
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Фото: triptokyrgyzstan.com

Туристический сезон официально открыли в Кыргызстане

В Чолпон-Ате открылись международная туристическая выставка-ярмарка и туристический сезон 2023 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство экономики и коммерции Кыргызстана. 

Иссык-Кульская международная туристическая выставка-ярмарка открылась в культурном центре "Рух-Ордо". 

В своём выступлении министр экономики и коммерции КР Данияр Амангельдиев, что в Кыргызстане в 2022 году побывало 6,9 миллиона туристов из дальнего и ближнего зарубежья, что в три раза больше, чем в последние годы.

По его словам, в регионах страны планируется построить 68 туристических баз отдыха. 21 из них возводятся в настоящее время, их предполагается ввести в эксплуатацию в текущем туристическом сезоне. Местонахождение остальных 47 объектов также определено, их строительство будет продолжено.

Также в Аламудунском районе близ Бишкека реализуется инвестиционный проект "Горно-туристический кластер "Байтик Маунтин Резорт". Ожидается, что это будет одна из крупнейших туристических зон в Центральной Азии.

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Сегодня, 03:40
184
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