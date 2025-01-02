Туристический поезд Jibek Joly 2.0 отправился из Алматы в Узбекистан
Путешествие займёт пять дней.
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Туристический поезд "Jibek Joly 2.0" отправился из Алматы по маршруту "Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Шымкент – Алматы", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КТЖ.
Пятидневное путешествие с 2 по 7 января 2025 года включает 110 пассажиров. Особенностью тура стало добавление в маршрут Самарканда и Шымкента. Поезд состоит из новых вагонов с национальным интерьером: четыре купейных и вагон-ресторан.
"В Туркестане туристы посетят мавзолеи Ходжа Ахмета Ясави и Арыстан-баба, музей Отырар. В Ташкенте запланирована экскурсия по комплексу Хазрати-Имам, мавзолею Толе-Би, парку "Magic City". В Самарканде туристы увидят Регистан, Шахи-Зинда и Гур-Эмир. В Шымкенте — экскурсия по главным достопримечательностям", — говорится в сообщении.
Тур организован ҚТЖ при поддержке партнеров из Казахстана и Узбекистана.
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