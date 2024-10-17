Туристам в Праге запретили группами ходить ночью по пабам
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Власти Праги решили запретить ночные походы по пабам и другим питейным заведениям в составе организованных туристических групп из-за жалоб местных жителей на шум и мусор, а также проблем с безопасностью, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ВВС.
Городские власти заявляют, что организованные походы, так называемые паб-туры, в первую очередь нацеленные на иностранных туристов, будут запрещены с 22:00 до 6:00.
Мэрия Праги одобрила поправки в законодательство, которые ограничивают "организованные перемещения туристов из паба в паб, нарушающие ночной покой, особенно в центре города".
Власти чешской столицы также сетуют, что толпы пьяных туристов негативно влияют на репутацию города.
За соблюдение запрета будет отвечать местная полиция.
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