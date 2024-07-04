Туристам потребовалась помощь МЧС в горах Алматы

Сотрудники Республиканского оперативно-спасательного отряда спустили с гор в Алматы двух местных жителей, передаёт BaigeNews.kz.

Молодым людям по 19-20 лет. Подняться они смогли самостоятельно, а вот спуститься из-за крутизны склона не смогли и обратились по номеру "112".

В медицинской помощи туристы не нуждались.