  • 4 Июля, 01:16
  • BAIGENEWS

Туристам потребовалась помощь МЧС в горах Алматы

Сегодня, 00:03
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pxhere.com Сегодня, 00:03
Сегодня, 00:03
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Фото: pxhere.com

Сотрудники Республиканского оперативно-спасательного отряда спустили с гор в Алматы двух местных жителей, передаёт BaigeNews.kz.

Молодым людям по 19-20 лет. Подняться они смогли самостоятельно, а вот спуститься из-за крутизны склона не смогли и обратились по номеру "112".

В медицинской помощи туристы не нуждались. 

 

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