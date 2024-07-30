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Туристам могут запретить подниматься на скалу Жумбактас в Боровом

Сегодня, 14:59
АВТОР
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pac.ru Сегодня, 14:59
Сегодня, 14:59
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Фото: pac.ru

Министр экологии и природных ресурсов Казахстана Ерлан Нысанбаев не исключил, что туристам могут запретить подниматься на скалу Жумбактас – уникальная скала находится посреди озера в Боровом, передаёт BaigeNews.kz

Ерлан Нысанбаев признал, что видит "творения" вандалов.

"На сегодня подплывать и находиться там не запрещено, но расписывать эти уникальные изваяния из камня запрещено. Я думаю, что это правильное предложение с учетом увеличения туристов. Наверное, надо принять решение о запрете находиться на этих скалах. Я переговорю с представителями национального парка "Бурабай", который находится в ведении Управделами президента РК, и озвучу это предложение", - заявил он.

Ранее в обществе вызвал резонанс случай вандализма в ущелье Ыбыкты Сай в Мангистау. Там мужчина с помощью молотка и предметом, похожим на отвёртку, вырезал надпись на скале. Им оказался чиновник от культуры из Актобе.

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