Туристам могут запретить подниматься на скалу Жумбактас в Боровом

Министр экологии и природных ресурсов Казахстана Ерлан Нысанбаев не исключил, что туристам могут запретить подниматься на скалу Жумбактас – уникальная скала находится посреди озера в Боровом, передаёт BaigeNews.kz.

Ерлан Нысанбаев признал, что видит "творения" вандалов.

"На сегодня подплывать и находиться там не запрещено, но расписывать эти уникальные изваяния из камня запрещено. Я думаю, что это правильное предложение с учетом увеличения туристов. Наверное, надо принять решение о запрете находиться на этих скалах. Я переговорю с представителями национального парка "Бурабай", который находится в ведении Управделами президента РК, и озвучу это предложение", - заявил он.

Ранее в обществе вызвал резонанс случай вандализма в ущелье Ыбыкты Сай в Мангистау. Там мужчина с помощью молотка и предметом, похожим на отвёртку, вырезал надпись на скале. Им оказался чиновник от культуры из Актобе.