Туриста спасли в Павлодарской области

Туриста спустили с горы спасатели в Павлодарской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Инцидент произошёл в Баянаульском районе.

"Силами оперативно-спасательного отряда спущен с горы высотой около 600 метров мужчина 1999 года рождения, который днём поднялся на склон, но вернуться самостоятельно уже не смог. В медицинской помощи турист не нуждался", - уточнили в МЧС.