Туриста спасли в Павлодарской области
Вчера, 22:28
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Вчера, 22:28Вчера, 22:28
135Фото: МЧС РК
Туриста спустили с горы спасатели в Павлодарской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Инцидент произошёл в Баянаульском районе.
"Силами оперативно-спасательного отряда спущен с горы высотой около 600 метров мужчина 1999 года рождения, который днём поднялся на склон, но вернуться самостоятельно уже не смог. В медицинской помощи турист не нуждался", - уточнили в МЧС.