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Туриста спасли в горах Туркестанской области

Сегодня, 07:13
АВТОР
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ДЧС области Сегодня, 07:13
Сегодня, 07:13
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Фото: ДЧС области

В  районе Толеби вблизи села Бургулюк Туркестанской области сотрудники ДЧС нашли блуждающего туриста, передает BaigeNews.kz.

Мужчина 1975 года рождения заблудился при спуске с горы. 

"Принятыми мерами, поисковой группой мужчина найден вблизи ущелья Бургулюк.

В медицинской помощи турист не нуждался", - сообщили в департаменте.

 

Видео: МЧС РК

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