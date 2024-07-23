Туриста спасли в горах Туркестанской области
Сегодня, 07:13
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 07:13Сегодня, 07:13
41Фото: ДЧС области
В районе Толеби вблизи села Бургулюк Туркестанской области сотрудники ДЧС нашли блуждающего туриста, передает BaigeNews.kz.
Мужчина 1975 года рождения заблудился при спуске с горы.
"Принятыми мерами, поисковой группой мужчина найден вблизи ущелья Бургулюк.
В медицинской помощи турист не нуждался", - сообщили в департаменте.
Видео: МЧС РК