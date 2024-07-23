Туриста спасли в горах Туркестанской области

Сегодня, 07:13

Сегодня, 07:13

В районе Толеби вблизи села Бургулюк Туркестанской области сотрудники ДЧС нашли блуждающего туриста, передает BaigeNews.kz.

Мужчина 1975 года рождения заблудился при спуске с горы.