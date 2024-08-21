  • 21 Августа, 23:44
  • BAIGENEWS

Туриста со сломанными ногой и рукой спасли в горах близ Алматы

Сегодня, 22:25
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 22:25
Сегодня, 22:25
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Фото: pxhere.com

Турист сломал руку и ногу в горах близ Алматы. Спустить его с высоты помогли спасатели, передаёт BaigeNews.kz.

Сообщение о пострадавшем в ущелье мужчине поступило вечером. На пике Башута Заилийского Алатау упавшему 21-летнему мужчине требовалась транспортировка. 

Прибыв на место, спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС РК оказали первую помощь туристу, наложив шины на поврежд`нные части тела. А затем с помощью альпинистского снаряжения и носилок эвакуировали пострадавшего с высоты 3 400 метров и передали сотрудникам "скорой помощи".

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