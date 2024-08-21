Туриста со сломанными ногой и рукой спасли в горах близ Алматы
Сегодня, 22:25
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Сегодня, 22:25Сегодня, 22:25
131Фото: pxhere.com
Турист сломал руку и ногу в горах близ Алматы. Спустить его с высоты помогли спасатели, передаёт BaigeNews.kz.
Сообщение о пострадавшем в ущелье мужчине поступило вечером. На пике Башута Заилийского Алатау упавшему 21-летнему мужчине требовалась транспортировка.
Прибыв на место, спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС РК оказали первую помощь туристу, наложив шины на поврежд`нные части тела. А затем с помощью альпинистского снаряжения и носилок эвакуировали пострадавшего с высоты 3 400 метров и передали сотрудникам "скорой помощи".
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