Туриста со сломанными ногой и рукой спасли в горах близ Алматы

Турист сломал руку и ногу в горах близ Алматы. Спустить его с высоты помогли спасатели, передаёт BaigeNews.kz.

Сообщение о пострадавшем в ущелье мужчине поступило вечером. На пике Башута Заилийского Алатау упавшему 21-летнему мужчине требовалась транспортировка.

Прибыв на место, спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС РК оказали первую помощь туристу, наложив шины на поврежд`нные части тела. А затем с помощью альпинистского снаряжения и носилок эвакуировали пострадавшего с высоты 3 400 метров и передали сотрудникам "скорой помощи".