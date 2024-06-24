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Туриста из Казахстана задержали за вандализм в Помпеях

Сегодня, 10:56
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Фото: pixabay Сегодня, 10:56
Сегодня, 10:56
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Фото: Фото: pixabay

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров прокомментировал факт задержания казахстанца в Италии, передаёт BaigeNews.

"В Италии был задержан наш гражданин за незаконное нанесение надписи на историческом здании. После завершения всех необходимых формальностей в правоохранительных органах, он был отпущен", - сообщил Айбек Смадияров.

По его словам, дальнейшее судебное разбирательство будет проведено в административном порядке.

Ранее он прокомментировал ситуацию с поджогом, устроенным казахстанцами на греческом острове Гидра. 

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