Туриста из Казахстана задержали за вандализм в Помпеях

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров прокомментировал факт задержания казахстанца в Италии, передаёт BaigeNews.

"В Италии был задержан наш гражданин за незаконное нанесение надписи на историческом здании. После завершения всех необходимых формальностей в правоохранительных органах, он был отпущен", - сообщил Айбек Смадияров.

По его словам, дальнейшее судебное разбирательство будет проведено в административном порядке.

Ранее он прокомментировал ситуацию с поджогом, устроенным казахстанцами на греческом острове Гидра.