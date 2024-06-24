Туриста из Казахстана задержали за вандализм в Помпеях
Сегодня, 10:56
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Сегодня, 10:56Сегодня, 10:56
103Фото: Фото: pixabay
Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров прокомментировал факт задержания казахстанца в Италии, передаёт BaigeNews.
"В Италии был задержан наш гражданин за незаконное нанесение надписи на историческом здании. После завершения всех необходимых формальностей в правоохранительных органах, он был отпущен", - сообщил Айбек Смадияров.
По его словам, дальнейшее судебное разбирательство будет проведено в административном порядке.
Ранее он прокомментировал ситуацию с поджогом, устроенным казахстанцами на греческом острове Гидра.
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