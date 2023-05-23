Туриста из Австралии нашли мёртвым в горах Алматы

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В горах Заилийского Алатау, в ущелье Аюсай, нашли тело туриста из Австралии, которого искали спасатели, полицейские и волонтёры Алматы, передает BaigeNews.kz.

"Предварительно 21 мая 2023 года мужчина 1995 года рождения, гражданин Австралии, ушел в горы в сторону Большого Алматинского ущелья. Сообщение поступило в Департамент полиции от гражданина России, который проживал в том же хостеле, что и мужчина. Пропавшего видела в последний раз его коллега по работе. Она рассказала, что они прибыли в Алматы 20 мая утром, с целью туризма. В 7 утра 22 мая туристы должны были улететь обратно. Подруга приехала в аэропорт города одна, думала, что мужчина приедет туда самостоятельно", - сообщили в Республиканском оперативно-спасательном отряде МЧС.

На поиски туриста была отправлена оперативная группа спасателей РОСО в количестве 6 человек и 1 кинологический расчет. В 23.40 ночи они приступили к поискам. В 02.40 часов сотрудники РОСО и сотрудники Департамента полиции поднялись до Космостанции, осмотрели склоны, затем спустились вниз, осмотрели правую и левую сторону трубы. Искали на правой стороне озера, однако потерявшегося не обнаружили.

"На Большом Алматинском озере ночью была непогода, шел дождь, снег и дул сильный ветер. В 10.45 на БАО прибыла другая группа спасателей на пересменку, в количестве 10 человек на одной единице техники и в 11.15 продолжили поиски с Космостанции. Спасатели разделились на две группы : одна выдвинулась на поиски в сторону ущелья Аюсай, другая - в сторону ущелья Проходное. Поиски велись в течение дня при плохих погодных условиях - снег, дождь, туман. В 15.48 руководитель спасательного подразделения РОСО МЧС Арыстанбаев Бауыржан передал информацию по спутниковой связи, что нашли тело возле первого водопада в ущелье Аюсай", - сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Полиция Алматы намерена провести судебно-медицинскую экспертизу. Ранее правоохранительные органы завели розыскное дело по факту исчезновения иностранца.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в ущелье Аюсай, неподалеку от БАО, обнаружен труп Herd Jake Michael, 1995 г.р., без признаков насильственной смерти. Личные вещи находились при себе. С целью установления причины смерти человека назначена судебно-медицинская экспертиза", - сообщил начальник УП Алмалинского района Есен Искаков.

В РОСО МЧС вновь напомнили туристам о правилах безопасности в горах.