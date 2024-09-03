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Туриста искали с помощью вертолёта в горах в Алматинской области

Сегодня, 18:14
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 18:14
Сегодня, 18:14
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Фото: pxhere.com

Сотрудники МЧС с помощью вертолёта спасли туриста, потерявшегося несколько дней назад в горах в Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz.

1 сентября 43-летний мужчина пошёл с напарником в горы. Товарищ вдруг почувствовал недомогание и вернулся в город. А турист решил продолжить маршрут в одиночку. 

"Так как турист не вышел на связь 2 сентября, как было оговорено заранее, напарник обратился на службу 112. Поиски туриста осложнялись тёмным временем суток, сильным туманом и осадками в виде снега. Сегодня во время облёта на воздушном судне АО "Казавиаспас" потерявшийся мужчина найден у хижины в ущелье Левый Талгар", - сообщили в МЧС. 

Сотрудники Республиканского оперативно-спасательного отряда эвакуировали туриста в безопасное место. В медицинской помощи он не нуждался.

 

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