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Турист взобрался на гору Кокшетау в Боровом и не смог спуститься

Сегодня, 03:09
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borovoe-tour.kz Сегодня, 03:09
Сегодня, 03:09
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Фото: borovoe-tour.kz

Житель Караганды не смог самостоятельно спуститься с самой высокой горы курорта Бурабай, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Турист взобрался на вершину горы Кокшетау. Самостоятельно спуститься ему уже помогли спасатели. 

Спасательная операция заняла около двух часов, турист в безопасности.

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