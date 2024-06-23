Турист из Казахстана задержан в Помпеях за вандализм

В Археологическом парке Помпеи задержали казахстанца, который написал слово ALI на стене Дома Цеев — уникального древнего археоологического памятника II века до нашей эры, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на EuroNews.

Вандала заметили сотрудники службы безопасности в субботу утром. О произошедшем было сообщено на стационарный пост карабинеров, расположенный рядом с парком, после чего нарушитель был задержан. Сообщается, что ему придется компенсировать ущерб, нанесенный архитектурному памятнику. Точная сумма ущерба будет названа после проведения технической экспертизы.

Дом Цеев, раскопанный в 1913-1914 годах, является одним из редких примеров древнего жилища позднего самнитского периода (II век до н. э.), говорится на сайте археологического парка. Считается, что домом владел магистрат Луций Цей Секунд, о чем свидетельствует надпись, начертанная на внешнем фасаде дома.

Фасад дома с белой лепниной и высоким порталом, увенчанным кубическими капителями, демонстрирует строгий вид, который должен был иметь дом влиятельного человека в этот период.