  • 5 Сентября, 13:43
  • BAIGENEWS

Турист из Казахстана утонул в Малайзии

Сегодня, 13:24
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
bloknot-novorossiysk.ru Сегодня, 13:24
Сегодня, 13:24
80
Фото: bloknot-novorossiysk.ru

Спасатели ищут туриста из Казахстана, который, предположительно, утонул во время купания на курортном пляже, передаёт BaigeNews со ссылкой на The Star.

"Команда из семи спасателей с пожарной станции Туаран в 12 километрах от курорта прибыла на место происшествия, получив тревожный вызов в 8:19 по местному времени в четверг, 5 сентября", - сообщает The Star.

Умел ли мужчина плавать и что могло привести к случившемуся, пока не уточняется.

Самое читаемое

Наверх