Турист из Казахстана утонул в Малайзии
Сегодня, 13:24
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Сегодня, 13:24Сегодня, 13:24
80Фото: bloknot-novorossiysk.ru
Спасатели ищут туриста из Казахстана, который, предположительно, утонул во время купания на курортном пляже, передаёт BaigeNews со ссылкой на The Star.
"Команда из семи спасателей с пожарной станции Туаран в 12 километрах от курорта прибыла на место происшествия, получив тревожный вызов в 8:19 по местному времени в четверг, 5 сентября", - сообщает The Star.
Умел ли мужчина плавать и что могло привести к случившемуся, пока не уточняется.
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