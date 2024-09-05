Турист из Казахстана утонул в Малайзии

Спасатели ищут туриста из Казахстана, который, предположительно, утонул во время купания на курортном пляже, передаёт BaigeNews со ссылкой на The Star.

"Команда из семи спасателей с пожарной станции Туаран в 12 километрах от курорта прибыла на место происшествия, получив тревожный вызов в 8:19 по местному времени в четверг, 5 сентября", - сообщает The Star.

Умел ли мужчина плавать и что могло привести к случившемуся, пока не уточняется.