Турист из Казахстана утонул на Пхукете в первый день отпуска

57-летний турист из Казахстана утонул на Пхукете. Трагедия произошла в первый день его пребывания в Таиланде, передаёт BaigeNews.kz.

По данным портала Новости Пхукета всё произошло на пляже Карон во второй половине дня 31 июля.

"Только что прилетевший на Пхукет мужчина отправился купаться и утонул. Сообщение о происшествии поступило в полицейский участок Карона в 14:20 от сотрудников провинциального центра скорой помощи. Казахстанский турист Евгений Сапогов (57 лет) утонул в море у своего отеля сразу после заселения. По прилёте на Пхукет мужчина получил штамп на 60 дней, но погиб, не завершив и первый день пребывания", - сказано в публикации.

В МИД Казахстана факт гибели туриста подтвердили.