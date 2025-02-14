Турфирмы для хаджа и умры: как избежать обмана и не потерять деньги
Рекомендации дали в полиции.
Сегодня, 20:26
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Сегодня, 20:26Сегодня, 20:26
137Фото: pxhere.com
В МВД Казахстана предупредили граждан о рисках, связанных с мошенничеством при организации умры и хаджа через турфирмы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В ведомстве отметили, что важно быть внимательным при выборе компании для путешествия. Чтобы не стать жертвой мошенников и не потерять деньги, следуйте этим рекомендациям:
- Проверьте лицензию и репутацию компании. Официальные туристические фирмы, занимающиеся организацией таких поездок, должны иметь государственную лицензию; изучите отзывы клиентов; туроператоры должны предоставлять туркод каждому туристу;
- Не доверяйте слишком низким ценам. Если предложение выглядит очень заманчиво, скорее всего, оно связано с мошенничеством. Сравните цены у разных турфирм и убедитесь, что стоимость соответствует рынку;
- Проверка документов и договора. Тщательно читайте все контракты, прежде чем подписывать их. Внимание к мелким деталям поможет избежать неприятных сюрпризов в будущем. Если вам что-то непонятно, не стесняйтесь проконсультироваться со специалистом;
- Обратите внимание на контактные данные. У надёжной турфирмы всегда есть контактные телефоны, электронная почта и действующий адрес. Мошенники могут скрываться за виртуальными страницами без чёткой контактной информации;
- Подробно изучите программу тура. Узнайте, что входит в стоимость (перелёт, жильё, транспорт, питание, медицинская страховка и прочие услуги). Убедитесь, что все необходимые расходы учтены и не будет скрытых платежей.