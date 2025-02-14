В МВД Казахстана предупредили граждан о рисках, связанных с мошенничеством при организации умры и хаджа через турфирмы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В ведомстве отметили, что важно быть внимательным при выборе компании для путешествия. Чтобы не стать жертвой мошенников и не потерять деньги, следуйте этим рекомендациям: