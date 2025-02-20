70 паломников из Алматы и Шымкента не могут попасть на хадж. Люди заплатили миллионы за поездку к мусульманским святыням в Мекку и Медину. Но турфирма неожиданно объявила себя банкротом. Еще 60 туристов, которые все-таки попали в Саудовскую Аравию, теперь не могут вернуться на родину. Компания не предоставила им обратных билетов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Люди уверяют, их обманули. Обещали прямым рейсом отправить в Мекку и Медину, а после устроить в лучших отелях Саудовской Аравии, но из страны они так и не вылетели. Вместо поездки по святым местам туристы уже неделю сидят на чемоданах. Сегодня вместе с багажом они пришли к туроператору.

"Они воспользовались нашим доверием и обманули. До сегодняшнего дня мы им верили. Мне эту путёвку подарили дети. Я приехала в Алматы из Кордая и должна была улететь 17 февраля. А вчера мне сказали, что компания объявила себя банкротом, поэтому путешествие отменяется", - рассказала Ляззат Темирова.

Клиенты признаются, их привлекли невысокие цены. Компания рекламировала туры в соцсетях. Под публикациями были хорошие отзывы, поэтому сомнений ни у кого не возникало. Каждый отдал турфирме больше полумиллиона.

Прикоснуться к святыне Аида Айтхожина решила вместе с семьёй. Женщина заплатила сразу за пять путёвок.

"Заранее покупала, за два месяца - в ноябре. Но за пять дней до вылета они мне говорят: "Давайте перенесём на другую дату либо сделаем возврат". Но на перенос я не согласилась. Приехала в офис, написала заявление на возврат. В тот момент мне 500 тысяч сразу вернули. И составили медиативное соглашение о том, что сделают возврат с 25 января по 1 февраля. Но по этому соглашению ничего не было сделано", - сообщила Аида Айтхожина.

Среди пострадавших есть и те, кто в Мекку всё же попал. Но как теперь вернуться, неясно: 60 человек ждут вылета из Саудовской Аравии без обратных билетов.

В турфирме заверили, казахстанцев не бросят. Возвратные билеты отправят в ближайшие дни. Уверяют, такое у них впервые. Мол, и сами не поняли, как расходов оказалось больше, чем доходов.

"Компания давно работает в минус. Этот минус может образоваться по разным причинам. И последние причины – это то, что у нас в январе отменились практически все жёсткие блоки, примерно с конца декабря, весь январь. Поскольку идёт отмена, все слышат это. Кому-то успеваем возвращать, кому-то не успеваем. Запаса денег не хватает. Как только нарушается система, в таких компаниях начинаются большие проблемы", - рассказал учредитель турфирмы Адильбек Тургунбаев.

Сегодня туроператор пригласил медиатора, чтобы заключить соглашения с теми, чьи поездки отменились. Клиентов, которые готовы лететь, турфирма постарается отправить через компанию-партнёра. Остальным вернут деньги, заверил директор.

Возврата ждут 70 человек – из Алматы и Шымкента. По словам руководителя, компания должна клиентам около 40 миллионов тенге. Рассчитаться со всеми обещают в течение трёх недель. Несостоявшиеся паломники ждать больше не хотят. Они намерены написать коллективное заявление в полицию.