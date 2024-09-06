Турецкий политолог рассказал о будущем атомной энергетики в Казахстане

Через месяц в Казахстане пройдёт референдум по строительству атомной электростанции. В обществе проходят бурные обсуждения этого вопроса. Корреспондент BaigeNews.kz поговорил с зарубежным экспертом о перспективах развития атомной энергетики в Казахстане.

Опыт Турции

Строительство атомной электростанции "Аккую" стало ключевым шагом для Турции на пути снижения зависимости от иностранных источников энергии. Однако одной лишь АЭС "Аккую" для достижения этой цели недостаточно. Так считает специалист по политологии и международным отношениям из Турции Исмаил Джингёз.

"Следует признать тот факт, что Турции нужны атомные электростанции, чтобы стать мировой державой и сократить выбросы углекислого газа. Агрессивная риторика антиядерных групп звучит как эхо прошлого, подобная убеждениям янычар. Эти высказывания порой основаны не на фактических данных, а, скорее, на эмоциональных страхах и предвзятости", - сказал политолог.

Он утверждает, что учёные и экологи не могут быть против атомной энергии.

"Наука подтверждает, что ядерная энергия является наиболее экологически чистым и низкоуглеродным источником. Кроме того, атомные электростанции способствуют экономическому развитию и созданию рабочих мест. Я призываю всех противников атомной энергетики задуматься о последствиях своего мнения и рассмотреть примеры успешных ядерных программ других стран", - сказал Джингёз.

В Турции существует мнение о целесообразности прекращения строительства АЭС. Однако эксперт заявляет, что вместо того, чтобы отказываться от АЭС "Аккую", необходимо задуматься о строительстве новых атомных электростанций в таких регионах, как Синоп и Кыркларели.

По его мнению, "Аккую" станет местом, где будут развиваться кадры для работы в области ядерной энергетики.

"Это – краеугольный камень для Турции на пути к статусу региональной державы. Турция готовится осуществить свою почти 68-летнюю мечту о ядерной энергетике с помощью АЭС "Аккую"", - подчеркнул он.

На данный момент на строительстве атомной станции уже трудится более 200 турецких инженеров-ядерщиков, обученных в России, и множество студентов продолжают обучение. Это специалисты, которые в будущем возьмут на себя ключевые позиции в новых проектах Турции в области ядерной энергетики. Быть сильной страной - значит быть сильной в энергетике и технологиях, считает политолог.

Перспективы атомной энергетики в Казахстане

Политолог отметил, что Турция с восторгом наблюдает значительный прогресс в вопросе строительства атомной электростанции в Казахстане. Недавние визиты казахстанских официальных лиц на АЭС "Аккую" и встречи с руководством Росатома подчеркивают активность Казахстана в этом направлении. Открытие отделения Российского национального ядерного исследовательского университета в Алматы также сигнализирует о растущем интересе к ядерной энергетике в стране.

"Хотя Казахстан уже рассматривал идею строительства АЭС с 2000-х годов, этому мешали экономические факторы и общественные настроения. Однако теперь страна возвращается к этой идее, что открывает новые горизонты", - сказал эксперт.

Джингёз считает, что обладание атомной энергетикой даст Казахстану стратегическое преимущество, так как страна сможет полностью обеспечить свои потребности в электроэнергии и уменьшить зависимость от импорта. Это также повысит значение Казахстана в рамках Организации тюркских государств и в тюркском мире в целом. Ядерные объекты в Казахстане позволят стране занять достойное место на международной арене и укрепить свои позиции в энергетическом секторе.

Ключевые факторы успеха

Казахстан с 2009 года является крупнейшим производителем урана в мире и играет важную декоммунизирующую роль в мировой ядерной промышленности. Согласно отчётам за 2021 год, только на Казахстан приходится 46% мирового производства урана. Национальная атомная корпорация "Казатомпром", государственный уранодобывающий завод Республики Казахстан произвели 11 858 тонн урана. Исмаил Джингёз недоумевает, как страна с такими богатыми месторождениями урана не имеет ядерных установок.