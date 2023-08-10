Турецкий холдинг Alarko инвестирует в АПК Казахстана 650 млн долларов

Теплицы площадью 500 га готов построить в Казахстане турецкий холдинг Alarko, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство сельского хозяйства РК.

Как сообщили в ведомстве, в ближайшие 5 лет компания инвестирует в сельское хозяйство нашей страны порядка 650 млн долларов. Развитию инвестсотрудничества оказало содействие АО "НК "KAZAKH INVEST".

Сегодня между МСХ РК и АО "Аларко Холдинг" подписан Меморандум о взаимопонимании, который придаст импульс реализации проектов.

Согласно документу турецкая компания до конца 2023 года начнет строительство тепличных комплексов на территории Казахстана. Первые проекты будут завершены летом 2024 года.

Предполагается, что новые теплицы могут появиться в южных регионах Казахстана, куда на днях поедут представители Alarko, чтобы выбрать оптимальное место для будущего проекта.

После определения конкретных земельных участков, а также параметров проекта будет сформирована более детальная Дорожная карта с конкретными сроками и этапами реализации. МСХ в свою очередь готово предоставить все необходимые условия и оказать всестороннюю поддержку.