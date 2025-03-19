Мэр Стамбула Экрем Имамоглу задержан по обвинениям в коррупции и руководстве преступной организацией. Политик, который рассматривался как основной конкурент Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах 2027 года, должен был стать кандидатом от оппозиции, передает BaigeNews.kz.

По данным международных агентств, задержание произошло 19 марта.

Государственное турецкое агентство Anadolu сообщает, что в отношении Имамоглу также ведется расследование по делу о терроризме. В частности, его обвиняют в поддержке запрещенной в Турции Курдской рабочей партии.

На фоне задержания власти провинции Стамбул ввели запрет на проведение собраний и демонстраций до 23 марта, чтобы "поддержать общественный порядок и предотвратить возможные провокации".

В ряде районов города были перекрыты улицы и закрыты станции общественного транспорта.

Кроме того, были задержаны пресс-секретарь Имамоглу и около ста сотрудников стамбульской мэрии. Стамбульский университет также аннулировал диплом политика о высшем образовании, что может поставить под угрозу его возможность участия в выборах.

Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) осудила задержание Имамоглу, назвав его "вопиющим злоупотреблением системой правосудия" и "частью модели политически мотивированных расследований против оппозиции".