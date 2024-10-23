Турецкие беспилотники Bayraktar могут начать производить в Казахстане

В Казахстане, возможно, станут производить турецкие военные беспилотники. Об этом стало известно в ходе поездки главы Минобороны РК в Турцию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение ведомства.

В Стамбуле делегация под руководством министра обороны генерал-полковника Руслана Жаксылыкова приняла участие в церемонии открытия ІV Международной выставки оборонной и аэрокосмической промышленности SAHA EXPO-2024. На ней представлены автоматические системы управления войсками и боем, робототехнические комплексы, средства связи, ПВО, радиоразведки, радиоэлектронной борьбы и радиопротиводействия. Также вызывает интерес беспилотная авиация, высокоточное оружие, лазерные технологии, оптико-электронное оборудование и другие предложения экспонентов.

"На полях масштабного мероприятия состоялись переговоры руководителя оборонного ведомства Казахстана генерал-полковника Руслана Жаксылыкова c турецкими коллегами – министром национальной обороны Яшаром Гюлером и председателем Агентства оборонной промышленности Халуком Гёргюном. Также прошла встреча с вице-премьером – министром обороны Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Рашид Аль-Мактумом. Продуктивными были переговоры с генеральным директором компании Baykar Defence Халуком Байрактаром. Стороны пришли к соглашению о выработке дорожной карты по вопросу локализации производства тактических беспилотных авиационных систем и барражирующих боеприпасов оперативного уровня на территории нашей страны", ― проинформировали в Минобороны Казахстана.

Визит в Турецкую Республику совершен в рамках военно-технического сотрудничества двух стран.