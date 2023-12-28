Турецкая полиция будет ездить на люксовых авто, отнятых у ОПГ

Дорожная полиция Турции пополнила свой служебный парк более чем 20-ю люксовыми автомобилями, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.

Согласно сообщению главы МВД Турции А.Йерликая, эти автомобили были ранее конфискованы у различных организованных преступных группировок.

"В результате успешных спецопераций, проведенных полицией Стамбула по местным ОПГ, было конфисковано 23 автомобиля. По решению суда эти машины были переданы полиции. Отныне они находятся в распоряжении наших правоохранительных органов", - написал министр на своей странице в Х.

На прикрепленном к его посту видео демонстрируются изъятые у преступных групп автомобили.

Все машины перекрашены в бело-синий цвет и оборудованы секциями проблесковых маячков на крышах. Они официально зарегистрированы как служебные автомобили местной полиции с соответствующими номерными знаками синего цвета.

Всего полиция изъяла 23 автомобиля. Они включают в себя автомобили премиум класса Bentley Continental GT и Porsche Taycan, а также спортивные автомобили Ferrari 458, Porsche и Volkswagen Golf R. Имеются даже несколько роскошных внедорожников, таких как Range Rover Sport и Mercedes-Benz GLS. Общая стоимость авто оценивается в 3,5 миллиона долларов.