В Нацбанке Казахстана высказались о ситуации на валютном рынке. Курс доллара по итогам торгов резко пошёл в рост. Специалисты объяснили, с чем это связано, передаёт BaigeNews.kz.

"На глобальных финансовых рынках наблюдается повышенная волатильность, вызванная рядом решений администрации президента США. Усиление торговой напряжённости и протекционистская риторика усилили опасения участников рынка относительно возможного наступления глобальной рецессии. Реакция рынков проявляется в резком снижении аппетита к риску и падении стоимости рискованных активов. Ключевые фондовые индексы США демонстрируют отрицательную динамику. Также значительно дешевеет нефть", - сказано в сообщении.

Цены на "чёрное золото" по состоянию на 7 апреля снизились на 14,1% за неделю до уровня ниже 65 долларов за баррель — впервые за последние четыре года. Дополнительное давление на нефтяные котировки оказали решение ОПЕК+ об ускорении снятия ранее принятых ограничений на добычу нефти, а также заявления Саудовской Аравии о снижении цен на все сорта нефти для азиатских покупателей на 2,3 доллара за баррель — максимальное снижение с октября 2022 года.

"На фоне падения нефтяных котировок и роста глобальной неопределенности валюты развивающихся рынков (ЕМ) и сырьевых экономик демонстрируют ослабление. Отыгрывая возросшую волатильность на мировых рынках и негативную динамику основного экспортного товара, биржевой курс тенге на торгах KASE 7 апреля составил 519,12 тенге за доллар, ослабев на 2,7% по сравнению с предыдущим торговым днём (ослабление за неделю составляет 2,9%). Давление на национальную валюту оказывает внешний фон, в том числе в виде усиления спроса на иностранную валюту со стороны нерезидентов ввиду ухудшения глобального риск-сентимента", - пояснили в Нацбанке.

Рост спроса отразился и на увеличении объёмов торгов: по итогам 7 апреля объём операций на KASE составил 456,4 миллиона долларов, что почти вдвое превышает среднедневной объём с начала года.

Поддержку национальной валюте продолжают оказывать продажи иностранной валюты Национального банка в рамках осуществления трансфертов в бюджет и для целей монетарной нейтральности в отношении покупок аффинированного золота, осуществляемые в ранее заявленных объёмах.

В Нацбанке напомнили, что не проводят интервенции на валютном рынке, внимательно отслеживают ситуацию и в случае необходимости готовы принять необходимые меры для недопущения дестабилизирующих скачков обменного курса.