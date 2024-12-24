Жительницу Караганды осудили на 4,5 года лишения свободы на обман туристов, передаёт BaigeNews.kz.

Имея опыт работы в сфере оказания туристских услуг, офисное помещение в городе и клиентскую базу, женщина основала и возглавила ТОО с соответствующим направлением услуг.

"С декабря 2022-го по август 2023 года она обманула 21 клиента. Злоупотребляя доверием, и, заключив с ними договоры на туристическое обслуживание, реализовала им путёвки в страны ближнего и дальнего зарубежья, заведомо не имея намерений по исполнению обязательств. По заключённым договорам с потерпевшими директор ТОО похитила их более 24 миллионов тенге", - сообщили в суде.

Житель Астаны, решив с семьёй полететь на отдых в Турцию с 4 по 10 августа 2023 года, отдал за путёвки 2,5 миллиона тенге. Узнав, что на его семью вылет из столичного аэропорта и гостиница в Турции не зарегистрированы и не забронированы, выехал в Караганду и нашёл директора ТОО. Женщина сообщила ему о возникших у неё проблемах, обещала возвратить деньги, но вернула только 380 тысяч тенге.

Несмотря на утверждённое медиативное соглашение о взыскании с ТОО в его пользу 2,2 миллиона тенге, мужчина настаивал на удовлетворении гражданского иска в полном объёме.

Потерпевшие настаивали на назначении предпринимательнице сурового наказания. Подсудимая признала предъявленные гражданские иски в полном объёме, вину не признала и просила её оправдать.

Казыбекбийский райсуд Караганды, рассмотрев уголовное дело в отношении подсудимой, обвиняемой в мошенничестве, признал смягчающими обстоятельствами наличие на иждивении престарелых родителей и отсутствие ранее судимости, отягчающих – не установлено.

Подсудимая лишена свободы на 4 года 6 месяцев и права заниматься оказанием услуг в туристской деятельности на 3 года.

Удовлетворены гражданские иски потерпевших.

Приговор суда не вступил в законную силу.