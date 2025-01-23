В Костанае одно из туристических агентств оказалось в центре внимания полицейских. Компания, которая занималась бронированием туров за рубеж, получила массовые жалобы от клиентов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

На данный момент в полицию поступило 53 заявления от пострадавших, которые заплатили за туры, но не получили обещанных услуг. Люди бронировали поездки в Египет, Турцию, Таиланд, Вьетнам и Китай, оплачивая полностью или частично стоимость туров.

Однако, несмотря на оплату, туры не были забронированы, а деньги не вернулись. Клиенты бронировали туры как лично, посетив офис, так и по телефону, оплачивая наличными и безналично.

Но в день вылета они обнаруживали, что туры не были забронированы. По предварительным расчетам ущерб составил почти 40 миллионов тенге. Компания на обвинения ответила, что деньги не присваивались, а туры продавались по себестоимости, из-за чего и возникли проблемы.

На данный момент полицейскими установлено отсутствие каких-либо документов, подтверждающих бронирование туров. По факту мошенничества с двумя и более пострадавшими проводится досудебное расследование.

Подозреваемая - индивидуальный предприниматель, задержана. Следствие продолжается. Полиция просит всех, кто пострадал по аналогичной схеме, обратиться в правоохранительные органы.