Синоптики прогнозируют неустойчивый характер погоды, передаёт BaigeNews.kz.

С прохождением атмсоферных фронтов на большей части страны ожидается неустойчивый характер погоды, прогнозируются дождь, гроза, возможен град, ночью на северо-западе, севере, востоке, в центре, горных районах страны осадки (дождь, снег).

Сильные осадки (дождь, снег) прогнозируются 15 апреля ночью в Акмолинской области, ночью 15, днем 16 апреля в Восточно-Казахстанской области, ночью 15, сутки 16 апреля в области Абай, 16 апреля в Карагандинской, Алматинской областях и в области Жетісу. По республике ожидается туман.

Ночью 15-17 апреля в Западно-Казахстанской, 15-16 апреля в Атырауской, Акмолинской, 15-17 апреля в Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях и в области Абай, 16 апреля в Павлодарской областях, 16-17 апреля в области Улытау и Карагандинской области, 15 и 17 апреля в Восточно-Казахстанской области прогнозируются заморозки 1-5 градусов.

Температурный фон днем: