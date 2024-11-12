Туманы и осадки: какой будет погода в Астане и Алматы в ближайшие дни

Стало известно, какая погода ожидает жителей Астаны и Алматы в ближайшие трое суток, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казгидромет".

Прогноз погоды в Астане

13 ноября в Астане ожидается переменная облачность, днем снег, поземка. Ветер юго-западный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15, днем 5-7 мороза.

14 ноября переменная облачность, временами снег, низовая метель. Ветер юго-западный, западный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12, днем 3-5 мороза.

15 ноября переменная облачность, ночью снег. Ветер юго-западный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5-7, днем 2-4 мороза.

Прогноз погоды в Алматы

13 ноября в Алматы будет облачно, временами осадки, вечером сильные осадки (дождь, снег), туман. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0-2, днем 5-7 тепла.

14 ноября переменная облачность, ночью временами осадки (дождь, снег), туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем 1-3 мороза.

15 ноября переменная облачность, без осадков. Ночью туман. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3-5 мороза, днем 1-3 тепла.

Ранее сообщалось, что 25-градусные морозы ударят в Казахстане.