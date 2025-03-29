Казгидромет объявил штормовое предупреждение на 30 марта в ряде регионов Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщают синоптики, антициклон продолжает определять погоду на большей части страны, обеспечивая сухие и стабильные условия. Однако в ряде регионов ожидаются неблагоприятные явления: осадки, туманы, пыльные бури и усиление ветра.

На западе, юге и в центре Мангистауской области днём прогнозируется пыльная буря, скорость юго-восточного ветра может достигать 15-20 м/с. В Актау ситуация аналогичная — порывы ветра и пыль в воздухе затруднят видимость.

В Алматинской области ночью и утром местами сгустится туман, особенно в горных районах. В Алматы и Конаеве также ожидается туман, что может усложнить движение транспорта. В Жамбылской области в южных и горных районах прогнозируется туман, а в горной местности северо-восточный ветер разгонится до 15-20 м/с. В Таразе ночь и утро также будут окутаны туманом.

В Туркестанской области в горных районах ночью и утром туман снизит видимость. В Карагандинской области ночью и утром на западе, севере и востоке также ожидается туман, аналогичная ситуация прогнозируется и в Караганде. В Улытауской области ночью и утром в северной, восточной и центральной частях туман будет затруднять передвижение.

В области Абай на юге ожидается пыльная буря, которая может значительно ухудшить видимость и создать дискомфорт для жителей.

В Северо-Казахстанской области ночью и утром на западе, севере и востоке ожидается густой туман, в Петропавловске ситуация будет такой же.

Синоптики предупреждают: будьте осторожны на дорогах, особенно в регионах с туманами и пыльными бурями. Водителям рекомендуется снижать скорость, а жителям — по возможности избегать длительного пребывания на открытом воздухе.