Туман, снег и метель: какая погода ждет казахстанцев 5 марта
В 12 областях страны объявлено штормовое предупреждение
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Погода в Казахстане решила напомнить, что весна – это не только солнечные дни и тепло, но и капризы природы, которые могут удивить в любой момент. В 12 областях страны на 5 марта объявлено штормовое предупреждение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".
На севере и востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются снегопады и низовая метель, а запад и восток страны накроет густой туман. Ветер будет южным и юго-западным, местами разгоняясь до 15-20 м/с.
В области Абай ночью на севере пройдет метель, а на юге будет бороться с туманом. Ветер, как и в других областях, принесет порывы до 20 м/с на западе, севере и в центре региона.
Карагандинская область окажется под снежным покровом, а низовая метель пронесется по западу, северу и востоку. В Караганде также стоит ждать снегопадов и метели, а ветер усилится до 18 м/с.
Улытау не останется в стороне: ночью и утром возможна метель, а восток и центр региона встретят день в тумане. Жезказган тоже попадет в зону риска с туманом.
Актюбинскую область засыплет снегом, а на западе и юге появится гололед. Ветер будет южным с порывами до 20 м/с, а в Актобе – до 18 м/с. Низовая метель также не заставит себя ждать.
В Костанайской области ожидаются снег, метели и гололед. Туман накроет запад и восток региона, а ветер юго-западный разгонится до 20 м/с. В Костанае снегопады и метель ожидаются с утра и до самого дня.
На севере и в центре Кызылординской области также будет туман и гололедица, а в самой Кызылорде ночью дороги покроет ледяная корка.
Акмолинскую область ожидают снегопады на западе и юге, а почти весь регион накроет низовая метель. Ветер усилится до 20 м/с.
Атыраускую область застанет снег, метель и осадки в виде дождя и снега. Гололед добавит проблем автомобилистам, а ветер разгонится до 22 м/с. В самом Атырау днем также возможны осадки и гололед.
В Мангистауской области туман и гололед затронут запад, север и центр, а в Актау ночью и утром ожидаются те же погодные условия.
Жамбылская область не останется в стороне – на севере и юге, а также в горных районах, видимость ухудшит туман. Ветер в горах может достигать 28 м/с. В Таразе тоже временами будет туман.
Туркестанская область встретит туман на юге, западе и в горных районах. В Шымкенте и Туркестане ночью и утром будет туманно. В горах порывы ветра могут достичь 20 м/с.
Ранее мы писали, что жителям Алматы рекомендовали сократить прогулки.
Самое читаемое
- "Рёбра и грудь были сломаны": Муж погибшей роженицы в области Абай поделился результатом экспертизы
- Школьник из Арыси получил приглашения из 30 университетов мира
- Полицейских уволили из-за дерзкого водителя в Костанайской области
- Автобус врезался в грузовик в Астане: как себя чувствуют пострадавшие
- Почему НДС еще не повысили, а цены на продукты уже выросли