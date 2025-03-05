Погода в Казахстане решила напомнить, что весна – это не только солнечные дни и тепло, но и капризы природы, которые могут удивить в любой момент. В 12 областях страны на 5 марта объявлено штормовое предупреждение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На севере и востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются снегопады и низовая метель, а запад и восток страны накроет густой туман. Ветер будет южным и юго-западным, местами разгоняясь до 15-20 м/с.

В области Абай ночью на севере пройдет метель, а на юге будет бороться с туманом. Ветер, как и в других областях, принесет порывы до 20 м/с на западе, севере и в центре региона.

Карагандинская область окажется под снежным покровом, а низовая метель пронесется по западу, северу и востоку. В Караганде также стоит ждать снегопадов и метели, а ветер усилится до 18 м/с.

Улытау не останется в стороне: ночью и утром возможна метель, а восток и центр региона встретят день в тумане. Жезказган тоже попадет в зону риска с туманом.

Актюбинскую область засыплет снегом, а на западе и юге появится гололед. Ветер будет южным с порывами до 20 м/с, а в Актобе – до 18 м/с. Низовая метель также не заставит себя ждать.

В Костанайской области ожидаются снег, метели и гололед. Туман накроет запад и восток региона, а ветер юго-западный разгонится до 20 м/с. В Костанае снегопады и метель ожидаются с утра и до самого дня.

На севере и в центре Кызылординской области также будет туман и гололедица, а в самой Кызылорде ночью дороги покроет ледяная корка.

Акмолинскую область ожидают снегопады на западе и юге, а почти весь регион накроет низовая метель. Ветер усилится до 20 м/с.

Атыраускую область застанет снег, метель и осадки в виде дождя и снега. Гололед добавит проблем автомобилистам, а ветер разгонится до 22 м/с. В самом Атырау днем также возможны осадки и гололед.

В Мангистауской области туман и гололед затронут запад, север и центр, а в Актау ночью и утром ожидаются те же погодные условия.

Жамбылская область не останется в стороне – на севере и юге, а также в горных районах, видимость ухудшит туман. Ветер в горах может достигать 28 м/с. В Таразе тоже временами будет туман.

Туркестанская область встретит туман на юге, западе и в горных районах. В Шымкенте и Туркестане ночью и утром будет туманно. В горах порывы ветра могут достичь 20 м/с.

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