Штормовое предупреждение объявлено на большей части страны, передаёт BaigeNews.kz. Несколько регионов накроет туман.



В Астане временами ожидается туман.

Днем на севере, юге, востоке Акмолинской области ожидается гололед. На севере, западе, юге области ожидается туман. Порывы ветра 15-20 м/с.

На севере, востоке, в центре области Абай ожидаются снег, низовая метель. Ночью и утром на севере, юге области туман. Порывы ветра 15-20 м/с.

В Мугалжарском районе Актюбинской области сохранится низовая метель. На севере, востоке области ожидается туман. Порывы ветра 15-20 м/с.

На западе, севере Атырауской области ожидается туман.

Ночью на севере, востоке, юге, днем на севере Восточно-Казахстанской области ожидаются снег, низовая метель. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Порывы ветра 15-20 м/с.

На юге, в горных горных районах Жамбылской области ожидается туман. Порывы ветра 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с.

Ночью и утром на востоке, в центре, горных районах области Жетысу временами ожидается туман. Порывы ветра 15-20 м/с. Ночью в центре, горных районах области ожидается сильный мороз 25-27 градусов.

Ночью и утром на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается туман.

На западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается туман.

На западе, севере, востоке Костанайской области ожидается туман.

В центре, на севере, юге Кызылординской области ожидается туман. Порывы ветра 15-20, днем до 23 м/с.

На севере, в центре Мангистауской области ожидается гололед.

На севере, востоке Павлодарской области ожидается низовая метель, днем гололед. На западе, юге области туман. Порывы ветра 15-20 м/с.

На западе, юге Северо-Казахстанской области ожидается туман. Порывы ветра 15-20 м/с, днем временами порывы 23 м/с.

Ночью в горных районах, днем на западе, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются осадки (дождь, снег). На западе, юге, в горных и предгорных районах области туман. Порывы ветра 15-20 м/с, днем порывы 23-28 м/с.

На востоке области Улытау ожидается временами туман. Порывы ветра 15-18 м/с.

В Шымкенте днем ожидаются осадки (дождь, снег), ночью и утром туман.