Туман ожидается в Казахстане

РГП "Казгидромет" опубликовал прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 5 марта, передает BaigeNews.

"Отрог антициклона сохранит сухую, безветренную погоду на большей части территории Казахстана, лишь на севере, востоке и в центре страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются снег, усиление ветра с низовой метелью", — говорится в сообщении.