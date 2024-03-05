Туман ожидается в Казахстане
Сегодня, 09:46
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Сегодня, 09:46Сегодня, 09:46
131Фото: pravda.com.ua
РГП "Казгидромет" опубликовал прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 5 марта, передает BaigeNews.
"Отрог антициклона сохранит сухую, безветренную погоду на большей части территории Казахстана, лишь на севере, востоке и в центре страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются снег, усиление ветра с низовой метелью", — говорится в сообщении.
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