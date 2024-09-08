Туман накроет семь областей Казахстана в понедельник
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По прогнозам "Казгидромета", 9 сентября на севере страны, в горных районах юго-востока страны пройдут дожди с грозами. На остальной территорий республики погода будет без осадков. На юге, юго-востоке Казахстана ожидается усиление ветра, на севере, востоке, в центре в ночные и утренние часы ожидается туман, передаёт BaigeNews.kz.
В области Улытау, на западе области Жетысу, на севере, северо-востоке Западно-Казахстанской, на северо-востоке Кызылординской, на юге, западе, в центре Актюбинской, на севере Алматинской, на западе, востоке Карагандинской, на юге Костанайской областей сохранится высокая пожарная опасность.
В Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Атырауской, Мангистауской, Западно-Казахстанской областях, на юге области Улытау, на западе, северо-западе, юге области Абай, на севере области Жетысу сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
В ряде областей объявлено штормовое предупреждение.
9 сентября днем в области Жетысу ветер северо-восточный в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с.
Ночью и утром на севере, востоке Карагандинской области и в Караганде; на юге, западе, севере Северо-Казахстанской области и в Петропавловске; на севере, востоке, юге Акмолинской области; на севере, юге, востоке Костанайской области ожидается туман.
Ночью на северо-востоке Мангистауской области, а также на юге, западе Павлодарской области ожидается туман.
В Павлодарской области ветер восточный, юго-восточный днем на западе области порывы 15-20 м/с.
Днём на юге, в горных районах Алматинской области ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с. В Конаеве ветер северо-восточный днём порывы 15-20 м/с.
В Туркестанской области ожидается ветер северо-восточный в горных районах 15-20 м/с.
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