Туман накроет семь областей Казахстана в понедельник

По прогнозам "Казгидромета", 9 сентября на севере страны, в горных районах юго-востока страны пройдут дожди с грозами. На остальной территорий республики погода будет без осадков. На юге, юго-востоке Казахстана ожидается усиление ветра, на севере, востоке, в центре в ночные и утренние часы ожидается туман, передаёт BaigeNews.kz.

В области Улытау, на западе области Жетысу, на севере, северо-востоке Западно-Казахстанской, на северо-востоке Кызылординской, на юге, западе, в центре Актюбинской, на севере Алматинской, на западе, востоке Карагандинской, на юге Костанайской областей сохранится высокая пожарная опасность.

В Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Атырауской, Мангистауской, Западно-Казахстанской областях, на юге области Улытау, на западе, северо-западе, юге области Абай, на севере области Жетысу сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В ряде областей объявлено штормовое предупреждение.

9 сентября днем в области Жетысу ветер северо-восточный в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке Карагандинской области и в Караганде; на юге, западе, севере Северо-Казахстанской области и в Петропавловске; на севере, востоке, юге Акмолинской области; на севере, юге, востоке Костанайской области ожидается туман.

Ночью на северо-востоке Мангистауской области, а также на юге, западе Павлодарской области ожидается туман.

В Павлодарской области ветер восточный, юго-восточный днем на западе области порывы 15-20 м/с.

Днём на юге, в горных районах Алматинской области ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с. В Конаеве ветер северо-восточный днём порывы 15-20 м/с.

В Туркестанской области ожидается ветер северо-восточный в горных районах 15-20 м/с.