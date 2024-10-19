Туман накроет ряд областей Казахстана в воскресенье

По прогнозам "Казгидромета", 20 октября на большей части территории страны ожидается теплая погода без осадков. Погоду в западных регионах страны будет формировать ложбина южного циклоны – пройдут дожди, передаёт BaigeNews.kz.

По республике ночью и утром ожидается туман, на северо-западе, юге, юго-востоке – усиление ветра. Ночью в центре области Жетысу сохранятся заморозки 3 градуса.

В ряде регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение.

20 октября на севере, юге Атырауской области ожидается туман. В Атырау ночью и утром туман.

Днём на западе, в центре Кызылординской области ожидается гроза. Ветер восточный в центре, на севере области 15-20 м/с.

В области Улытау ожидается ветер восточный, юго-восточный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. В Караганде ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром в горных районах области Жетысу ожидается туман, в центре области заморозки 3 градуса. В Талдыкоргане ночью ожидаются заморозки 1-3 градуса.

Ночью и утром на юге, западе, севере Северо-Казахстанской области и в Петропавловске ожидается туман.

Ночью и утром на севере, востоке, в центре Восточно-Казахстанской области ожидается туман.

Ночью и утром на западе, севере, в центре области Абай ожидается туман.

В Актюбинской области ожидается ветер восточный с переходом на юго-западный в центре, на востоке области порывы 15-18 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке Костанайской области ожидается туман.