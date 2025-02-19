Туман накроет основную часть Казахстана
В ряде областей объявлено штормовое предупреждение.
Сегодня, 18:14
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Сегодня, 18:14Сегодня, 18:14
102Фото: Unsplash
Синоптики сообщили об ухудшении погодных условий на большей части Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.
Гололед и туман прогнозируются в области Улытау, Жамбылской и Карагандинской областях.
Снег, низовая метель, туман и ветер – в СКО.
Также снег, низовая метель и туман – в Акмолинской области.
Туман накроет Астану, ВКО, ЗКО, Павлодарскую, Костанайскую, Туркестанскую, Актюбинскую и Кызылординскую области.
Снег и метель ожидаются в Атырауской области.
Снег, дождь, низовая метель, гололед, туман и ветер стали причинами штормового предупреждения в Мангистау.
Туман и ветер – в Жетысу.
В области Абай в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени.
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