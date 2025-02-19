Синоптики сообщили об ухудшении погодных условий на большей части Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

Гололед и туман прогнозируются в области Улытау, Жамбылской и Карагандинской областях.

Снег, низовая метель, туман и ветер – в СКО.

Также снег, низовая метель и туман – в Акмолинской области.

Туман накроет Астану, ВКО, ЗКО, Павлодарскую, Костанайскую, Туркестанскую, Актюбинскую и Кызылординскую области.

Снег и метель ожидаются в Атырауской области.

Снег, дождь, низовая метель, гололед, туман и ветер стали причинами штормового предупреждения в Мангистау.

Туман и ветер – в Жетысу.

В области Абай в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени.