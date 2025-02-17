Сегодня, 18:15

Сегодня, 18:15

Синоптики объявили штормовое предупреждение на большей части Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

Низовая метель ожидается в Атырауской области.

Низовая метель, гололед и ветер – в Акмолинской области.

Туман накроет Карагандинскую область, Улытау, ЗКО и ВКО.

Гололед, туман и ветер прогнозируются в Мангистау.

Туман и ветер – в Жетысу, Туркестанской, Абайской, Кызылординской и Жамбылской областях.

Снег, метель, гололед и ветер стали причинами штормового предупреждения в СКО и Костанайской области.

Гололед и туман – в Алматы и Алматинской области.