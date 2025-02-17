Туман накроет основную часть Казахстана
Туман ожидается в ряде регионов страны.
Сегодня, 18:15
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Сегодня, 18:15Сегодня, 18:15
116Фото: Unsplash
Синоптики объявили штормовое предупреждение на большей части Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.
Низовая метель ожидается в Атырауской области.
Низовая метель, гололед и ветер – в Акмолинской области.
Туман накроет Карагандинскую область, Улытау, ЗКО и ВКО.
Гололед, туман и ветер прогнозируются в Мангистау.
Туман и ветер – в Жетысу, Туркестанской, Абайской, Кызылординской и Жамбылской областях.
Снег, метель, гололед и ветер стали причинами штормового предупреждения в СКО и Костанайской области.
Гололед и туман – в Алматы и Алматинской области.
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