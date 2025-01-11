По прогнозам "Казгидромета", под влиянием обширного антициклона на большей части страны ожидается погода без осадков. Лишь на севере и востоке республики пройдет небольшой снег. По Казахстану ожидается туман, передаёт BaigeNews.kz.

Штормовое предупреждение объявлено в большинстве регионов страны.

Туман 12 января ожидается: ночью и утром на западе, севере Акмолинской; в центре Кызылординской; на севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской; на севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области; на востоке, юге, в центре области Абай; на востоке Атырауской; на севере Актюбинской; на севере, юге, в горных районах Жамбылской области; на западе, севере, востоке Костанайской области; на юге, западе Северо-Казахстанской; на севере, востоке Павлодарской; на юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской; на западе, севере, востоке Западно-Казахстанской областей.

Жителей Семея и Усть-Каменогорска синоптики предупредили о неблагоприятных метеорологических условиях второй степени.