Туман накроет Казахстан: в ряде регионов объявлено штормовое предупреждение
Лишь на севере и востоке республики пройдет небольшой снег.
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По прогнозам "Казгидромета", под влиянием обширного антициклона на большей части страны ожидается погода без осадков. Лишь на севере и востоке республики пройдет небольшой снег. По Казахстану ожидается туман, передаёт BaigeNews.kz.
Штормовое предупреждение объявлено в большинстве регионов страны.
Туман 12 января ожидается: ночью и утром на западе, севере Акмолинской; в центре Кызылординской; на севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской; на севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области; на востоке, юге, в центре области Абай; на востоке Атырауской; на севере Актюбинской; на севере, юге, в горных районах Жамбылской области; на западе, севере, востоке Костанайской области; на юге, западе Северо-Казахстанской; на севере, востоке Павлодарской; на юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской; на западе, севере, востоке Западно-Казахстанской областей.
Жителей Семея и Усть-Каменогорска синоптики предупредили о неблагоприятных метеорологических условиях второй степени.
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