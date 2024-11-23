Туман накроет Казахстан: в каких регионах объявлено штормовое предупреждение

По прогнозам, "Казгидромета", в большинстве областей ожидается погода без осадков. По республике ожидаются в ночные и утренние часы синоптики прогнозируют туманы, в южной половине страны – усиление ветра, на юго-западе с пыльной бурей, передаёт BaigeNews.kz.

На горных перевалах Туркестанской, на северо-востоке, в горных районах Жамбылской областях ожидается очень сильный ветер 30 м/с и более.

Туман ожидается: в Астане; на севере, востоке Акмолинской области; в горных районах Алматинской области; ночью и утром на севере, юге области Абай; на севере, востоке области Улытау; на западе, севере, востоке Карагандинской области; на юге Туркестанской области; на востоке, юге Костанайской области; на западе, востоке, в центре Павлодарской области; на юге Северо-Казахстанской области; на северо-востоке Мангистауской области;

В горных районах Алматинской области ветер юго-восточный днем на юге, востоке области порывы 18-23 м/с, временами 28 м/с.

На севере, юге области Абай ветер северо-восточный на юго-западе области 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ожидается ветер северо-восточный, восточный ночью и утром на юге области 15-18 м/с.

На севере, востоке области Улытау ветер северо-восточный ночью на севере, юге области порывы 15-20, днем на западе, севере, юге области 15-20 м/с. В Жезказгане ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, восточный в центре, на востоке области 15-20, порывы 23 м/с. В Кызылорде ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.

В Карагандинской области ветер восточный, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с.

В Туркестанской области ожидается восточный ветер на севере, западе, в центре, горных и предгорных районах 15-20, порывы 23-28 м/с, на горных перевалах области 30 м/с и более.

В Западно-Казахстанской области ветер юго-восточный на западе, юге, севере области порывы 15-20 м/с.

На западе, севере Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный на западе, севере, в центре области порывы 15-20, временами 25 м/с.

В области Жетысу ветер северо-восточный, восточный в районе Алакольских озер порывы 15-20, временами 23-28 м/с.

В Атырауской области ожидается ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с.