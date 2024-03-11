Туман, метель и снег: какой будет погода в Казахстане 11 марта

Туман и гололед ожидается 11 марта синоптики в Астане, Алматы и нескольких областях республики, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Астане ожидается на дорогах гололедица. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

В Акмолинской области ожидается низовая метель. На дорогах гололедица. На западе, юге области ожидается туман. Порывы ветра 15-20 м/с.

В Алматы ночью ожидается туман.

В Алматинской области и Конаеве ожидается туман.

В Северо-Казахстанской области ожидается ночью снег, на юге области ожидается низовая метель. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Порывы ветра 15-20 м/с.

На востоке и юге Костанайской области ожидается низовая метель. На западе, юге области туман. Порывы ветра 15-20 м/с.

В Павлодарской области и Павлодаре ожидаются небольшие осадки (снег, дождь), гололед. Порывы ветра 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области и Уральске ожидаются туман, гололед.

Ночью и утром в Актюбинской области ожидается туман.

В Атырауской области и Атырау ожидаются туман, гололед. Порывы ветра 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке Мангистауской области ожидается туман.

На юге и в центре Кызылординской области и Кызылорде ожидается туман.